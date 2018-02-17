На западе Германии около 30 человек пострадали при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в немецком городе Реклингхаузен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия: 29 человек пострадали, в том числе девять детей, сообщила пожарная служба города.
Возгорание произошло в жилом доме в ночь на субботу на лестничной клетке. Огонь тушили около 60 сотрудников пожарной службы.
В больницы доставлены 20 человек с отравлением ядовитыми газами. Причины пожара неизвестны, идет расследование.
#Niemcy:— Adam Górczewski (@AdamGoorczewski) 17 февраля 2018 г.
29 osób (w tym 10 dzieci) poszkodowanych po pożarze w #Recklinghausen. Ogień pojawił się na dziecięcym wózku stojącym na klatce schodowej. Nie wiadomo dlaczego się palił.@RMF24pl