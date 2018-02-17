Таиланд депортировал россиянина, подозреваемого в торговле наркотиками

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Уроженца Челябинска, который подозревается в торговле наркотиками, депортировали из Таиланда в Москву, сообщается на сайте МВД.

"Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России депортировали из Королевства Таиланд гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного несколькими частями статьи "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…", — говорится в сообщении.

Согласно этим данным, мужчина 1989 года рождения был задержан в 2013 году при продаже наркотического средства, содержащего амфетамин. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. После того как фигурант скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск интерпола.