Урегулирование ситуации с КНДР невозможно без России, заявил глава МИД ФРГ

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Удержать КНДР от развития ядерной программы невозможно без сотрудничества с Россией, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на организованном немецким бизнесом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Удержать это развитие невозможно без сотрудничества с Россией", — сказал министр, добавив, что "мы видим, что происходит в Северной Корее", которая угрожает безопасности всего региона.

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