Флоридский стрелок заявил, что может признать вину

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Юрист, представляющий интересы подозреваемого в массовом расстреле в школе во Флориде, заявил, что его подзащитный признает вину, если для него не будут требовать смертной казни. Об этом сообщает телеканал ABC.



Адвокат Говард Финкельштейн планирует на выходных представить это предложение прокурорам.

"У нас есть возможность начать оставлять это в прошлом, помочь семьям жертв насколько мы можем и начать исцеляться, как общество", — сказал адвокат. Он добавил, что молодой человек нуждался в помощи, хотя это и "не может быть оправданием".

По мнению защитника, за случившееся также несут ответственность социальная система и правоохранительные органы, которые не смогли вовремя предотвратить трагедию.

Расстрел в школе

Стрельба произошла в минувшую среду в 60 километрах к северу от Майами в городке Паркленд. По итогам 2017 года он получил почетное звание "самого безопасного города штата".

За десять минут до окончания занятий в Marjory Stoneman Douglas High School прозвучал сигнал пожарной тревоги. Затем, как рассказали очевидцы, началась стрельба.

Погибли 17 человек, еще 16 пострадали. Подозреваемого задержали, им оказался бывший ученик этой школы Николас Круз 1999 года рождения. Ранее подростка исключили из-за проблем с дисциплиной.