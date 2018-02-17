В Мехико из-за землетрясения тысячи жителей вышли на улицы

МЕХИКО, 17 фев – РИА Новости. Сильное землетрясение в штате Оахака в пятницу вечером выгнало на улицу тысячи жителей Мехико, передает корреспондент РИА Новости.

Магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров в южном мексиканском штате Оахака.

По сообщению национальной службы гражданской обороны, сейчас задействованы протоколы обеспечения безопасности, предполагающие выявление возможных разрушений. Пока данных о разрушениях и жертвах нет.Национальный координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте опроверг возможность возникновения цунами.

Корреспондент РИА Новости услышал сигнал сирены, предупреждающей об опасности, примерно за 15 секунд до начала толчков, и успел выбежать из помещения на первом этаже на улицу. В момент удара качались не только здания, столбы и провода, но и сама земля уходила из-под ног.

Выбежавшие на улицы жители Мехико и после окончания толчков опасаются возвращаться внутрь зданий. Люди толпятся на относительно безопасных участках городской территории как можно дальше от домов. В городе массово выключились светофоры, частично прервалась подача электричества, как следствие возникли большие пробки.

Мексиканцы второй раз за полгода переживают мощный удар стихии – в минувшем сентябре в результате двух сильных землетрясений погибли сотни человек. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил тогда сумму, необходимую для восстановления от полученных разрушений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).