В Белом доме призвали ужесточить доступ к секретным сведениям

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что намерен пересмотреть и ужесточить систему допуска к секретной информации членам администрации США.

Письмо главы аппарата распространили журналисты пула Белого дома.

Он сообщил, будет создана рабочая группа по рассмотрению процесса предоставления доступа к секретной информации, для "модернизации стандартов". Келли приказал ужесточить и усовершенствовать предоставление доступа к секретной информации.

По словам Келли, события последних дней привлекли внимание к процессу получения доступа к секретной информации.

Ранее экс-глава секретариата Белого дома Роб Портер подал в отставку на фоне обвинений в домашнем насилии. Британская Daily Mail опубликовала статьи, где цитирует двух бывших жен Портера, которые обвинили его в рукоприкладстве и оскорблениях.

В комитете по надзору палаты представителей конгресса США уже заявили, что начали расследование того, как Портера наняли на работу.

На фоне этого в администрации разгорелся новый скандал, поскольку, как сообщают СМИ, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а также директор по коммуникациям Хоуп Хикс знали об обвинениях в адрес Портера задолго до отставки последнего и не предприняли надлежащих мер.