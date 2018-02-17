"Факиру фокус не удался": Пушков объяснил провальное выступление Порошенко

Реакция на события на Украине. Февраль 2018 (64)

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, 16.02.2018

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, 16.02.2018

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков объяснил отсутствие интереса к выступлению украинского президента Петра Порошенко на Мюнхенской конференции.

"Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет", — написал парламентарий в Twitter

Пушков также прокомментировал ситуацию с простреленным флагом Евросоюза, якобы привезенным из Донбасса.

"Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался", — добавил сенатор.

Украинский лидер в своей речи вновь рассказал о "российской агрессии" и обвинил Москву в развязывании "глобальной гибридной войны". Порошенко также увидел в проекте "Северный поток — 2" попытку "российской геополитической экспансии".