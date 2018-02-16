Киев разработал закон о дезинтеграции Донбасса, заявил Лавров

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Так называемый закон о реинтеграции Донбасса на самом деле является законом о дезинтеграции, поскольку направлен против логики минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Закон еще окончательно не опубликован в финальной версии, но если читать его в тех вариантах, которые просачивались в публичное пространство, то там силовики получают право арестовывать людей без суда и следствия, проводить силовые мероприятия, подавлять беспорядки, инакомыслие. По сути дела, это закон, я бы сказал, о дезинтеграции, потому что он направлен против логики минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного, политического, государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства", — сказал Лавров в интервью телеканалу " Евроньюс ".

Министр обратил внимание на то, что так называемый закон о реинтеграции на самом деле никоим образом не упоминает минские соглашения, наделяет вооруженные силы Украины и какой-то создаваемый объединенный оперативный штаб полномочиями военного времени.

Лавров подчеркнул, что минские соглашения остаются в силе с точки зрения международного права. "Они были единогласно одобрены резолюцией СБ ООН, которая обязательна к исполнению. Никакие украинские законы не могут быть выше решения СБ ООН. Все наши собеседники из западной и восточной Европы, из США подтверждают необходимость выполнения минских договорённостей", — отметил он.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В окончательном тексте был исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.