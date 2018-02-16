В обвинениях против 13 россиян нет данных о влиянии на исход выборов в США

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Обвинительное заключение против 13 граждан РФ не содержит данных о том, что их действия повлияли на результат президентских выборов в США, заявил замгенпрокурора США Род Розенстайн.

В пятницу офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан России, в их числе Евгений Пригожин, и трех компаний, включая Агентство интернет-исследований, в связи с "вмешательством в выборы".

"В обвинительном заключении нет данных о каком-либо влиянии на исход выборов", — сказал Розенстайн на пресс-конференции.

По его словам, обвинение выдвинуто по восьми статьям, в том числе "сговор против США" и "интернет-мошенничество".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".