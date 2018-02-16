Россия никогда не была "в плену" ожиданий от Трампа, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия не была "в плену" каких-то ожиданий от президентства Дональда Трампа, все разговоры о том, что РФ на выборах в США в 2016 году "поставила" на него и проиграла являются спекуляциями, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

"Я не сказал бы, что мы были в плену каких-то ожиданий. Сейчас идет много спекуляций на тему того, что Россия "поставила" на Трампа и проиграла", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

Он отметил, что отдельные политики, общественные деятели и некоторые парламентарии действительно высказывались "в пользу поддержки избрания президентом США Трампа".

"Все официальные лица, начиная от президента и заканчивая министром иностранных дел, включая других людей, которые отвечают за внешнюю политику, никогда не делали никаких ставок и говорили очень четко, что Россия в любых случаях, в любой стране готова работать с тем президентом и тем правительством, которое будет выбрано народом соответствующего государства", — подчеркнул глава МИД РФ.