Лавров рассказал, почему демократы пытаются "отравить жизнь" Трампу

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Демократическая партия США не справилась с поражением на президентских выборах в 2016 году и сейчас пытается с разным успехом "отравить жизнь" республиканцам и президенту Дональду Трампу.

"Понятно, что демократы, конечно же, никак не могут отойти от поражения, которое стало для них полной неожиданностью, и сейчас пытаются Дональду Трампу и всей республиканской партии, но, прежде всего, Трампу как такому несистемному лидеру, всячески отравить жизнь. Но я думаю, что у них это не получается в той степени, в которой они хотели бы", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

При этом Лавров отметил, что Трамп "при всей необходимости идти на какие-то компромиссы, учитывая настроения в конгрессе, все-таки ведет свою линию".

"Он не раз подтверждал свое искреннее намерение выполнить то, о чем он говорил в своей предвыборной кампании — развивать нормальные, взаимоуважительные, взаимовыгодные и взаимовыигрышные отношения с Россией", — подчеркнул глава МИД РФ.