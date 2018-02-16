Минюст о "вмешательстве РФ": граждане США не знали, что помогали русским

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Замгенпрокурора США Род Розенстайн заявил, что граждане США участвовали в незаконной деятельности, в которой офис генпрокурора обвинил 13 россиян, но "не знали, что взаимодействуют с русскими".

В пятницу офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан России, в их числе Евгений Пригожин, и трех российских компаний, включая Агентство интернет-исследований, в связи с "вмешательством в выборы". Утверждается, что обвиняемые граждане РФ выдавали себя за американские организации и активистов, устраивали протесты в США и организовывали оплату участия в них американских граждан.

"В соответствии в обвинительным заключением, американцы не знали, что они взаимодействуют с русскими… В нем нет данных о том, что кто-то из американцев осознанно был участником этой незаконной деятельности", — сказал Розенстайн на пресс-конференции.

По его словам, обвиняемые граждане РФ действовали от лица активистов-граждан США и создавали группы в социальных сетях с реальными американцами, а также "нанимали за оплату настоящих американцев для участия и организации политических кампаний".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".