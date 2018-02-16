ФБР признало, что не отреагировало на предупреждения о "флоридском стрелке"

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. ФБР признает, что не отреагировало должным образом на предупреждения о "флоридском стрелке" Николасе Крузе, убившем 17 человек в школе, говорится в заявлении директора ФБР Кристофера Рэя.
"Протоколы не были соблюдены", — заявил Рэй.
"Мы по-прежнему расследуем факты. Я намерен разобраться в том, что произошло в данном конкретном случае, а также рассмотреть процессы рассмотрения информации, которые мы получаем от публики", — заявил Рэй.
Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.