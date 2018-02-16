В Госдуме обвинили США в нарушении ДСНВ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова (ЛДПР) считает, что США нарушают условия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), проводя обратимое переоборудование вооружений вместо их сокращения, сообщается на сайте ЛДПР.
Парламентарий подчеркнула, что условия договора строго соблюдаются Россией. "При этом США достигают целевых показателей не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. При этом нет гарантий, что они не могут быть снова трансформированы для использования ядерного оружия, так как не соблюдены необходимые процедуры. Это нарушает третью главу протокола к договору", — заявила депутат.
По мнению Строковой, такое "увиливание" американских партнеров от "открытого и честного" выполнения условий договора ставит под вопрос возможность его продления.
Как ранее сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.
В Москве заявляли, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.