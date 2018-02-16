В Госдуме обвинили США в нарушении ДСНВ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова (ЛДПР) считает, что США нарушают условия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), проводя обратимое переоборудование вооружений вместо их сокращения, сообщается на сайте ЛДПР.

"США нарушают условия договора СНВ-3 (ДСНВ), осуществляя обратимое переоборудование вооружений вместо их сокращения", — приводятся слова Строковой в сообщении.

Парламентарий подчеркнула, что условия договора строго соблюдаются Россией. "При этом США достигают целевых показателей не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. При этом нет гарантий, что они не могут быть снова трансформированы для использования ядерного оружия, так как не соблюдены необходимые процедуры. Это нарушает третью главу протокола к договору", — заявила депутат.

По мнению Строковой, такое "увиливание" американских партнеров от "открытого и честного" выполнения условий договора ставит под вопрос возможность его продления.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Как ранее сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве заявляли, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.