В США оценили ущерб от киберпреступлений в 2016 году

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений для США в 2016 году мог составить до 109 миллиардов долларов, говорится в отчете экономических советников Белого дома, опубликованном в пятницу.

"По нашим оценкам, вредоносная киберактивность стоила экономике США от 57 до 109 миллиардов долларов в 2016 году", — говорится в документе.

Главная угроза при этом исходит от таких стран как Россия, Китай, КНДР и Иран, указывают авторы доклада со ссылкой на директора национальной разведки за 2017 год.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США в 2016 году, в том числе через кибертехнологии. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор.

В четверг Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который в прошлом году поразил тысячи пользователей и компаний по всему миру.

Россия неоднократно опровергала обвинения в киберпреступлениях и во вмешательстве в выборы США.