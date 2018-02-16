Жена Макрона разобьет огород у Елисейского дворца

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит собирается разбить у Елисейского дворца огород, сообщает газета Figaro.

По информации издания, первая леди Франции хотела бы, чтобы повара Елисейского дворца готовили только из свежих продуктов. Поэтому Брижит Макрон собирается разбить у президентской резиденции огород и таким образом "сократить путь свежих овощей до дворцового стола".

Газета отмечает, что Брижит позаимствовала идею огорода у резиденции президента у бывшей первой леди США Мишель Обамы.

Ранее Брижит Макрон рассказала, как изменился Елисейский дворец с ее переездом. Так, например, она освободила окна "от избытка плотных портьер, которые затемняли залы", и теперь во дворец проникает больше света, а также "вид на сады стал более открытым".