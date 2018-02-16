Проблема Донбасса не имеет военного решения, заявил Косачев

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Проблема Донбасса не имеет военного решения, заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев.

"Военного решения проблема юго-востока Украины не имеет, рано или поздно будет достигнута договоренность, а устойчивая она будет тогда, когда ее примут люди, которые живут в Донецке, в Луганске, договоренность, которая будет прогарантирована всеми участниками этой будущей договоренности", — сказал Косачев в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".