Главы МИД России и Японии проведут переговоры в Токио

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно на встрече в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности, договорились о проведении переговоров в марте в Токио, сообщило в пятницу российское внешнеполитическое ведомство.

"Достигнута договоренность о проведении переговоров министров иностранных дел в марте в Токио", — сказано в сообщении.

В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего продвижения двустороннего политического диалога, включая подготовку визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае, а также торгово-экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных связей в контексте "перекрестных" годов России и Японии в 2018 г., актуальные международные темы.