В Киргизии предложили запретить импорт традиционных колпаков

БИШКЕК, 16 фев – РИА Новости. Министерство культуры, информации и туризма предлагает запретить импорт национальных головных уборов — ак калпаков — в Киргизию, сообщает Sputnik Кыргызстан. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Ведомство вынесло проект постановления "О придании национальному головному убору ак калпак статуса культурного символа" на общественное обсуждение. Его авторы утверждают, что частные предприниматели привозят из соседних стран изделия из некачественных синтетических материалов, что негативно влияет на восприятие иностранными гостями "истинного ак калпака".

"В связи с этим возникает необходимость запретить ввоз готовых ак калпаков из других государств. Предусматривается продвижение калпака в качестве одного из культурных символов кыргызского народа", — говорится в справке-обосновании.

В Минкультуры также отметили, что ак калпак "заключает в себе глубокую национальную философию", и что этот головной убор до сих пор популярен в Киргизии. В ведомство подчеркнули, что "в последнее время наблюдаются случаи проявления неуважения к национальному головному убору".

Ак калпак – киргизский национальный головной убор из войлока. С 2011 года в республике отмечается День ак калпака. Недавно депутаты парламента Киргизии предложили законодательно обязать чиновников надевать ак калпак на официальные встречи.

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