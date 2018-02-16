В Киргизии предложили запретить импорт традиционных колпаков

БИШКЕК, 16 фев – РИА Новости. Министерство культуры, информации и туризма предлагает запретить импорт национальных головных уборов — ак калпаков — в Киргизию, сообщает Sputnik Кыргызстан. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"В связи с этим возникает необходимость запретить ввоз готовых ак калпаков из других государств. Предусматривается продвижение калпака в качестве одного из культурных символов кыргызского народа", — говорится в справке-обосновании.
В Минкультуры также отметили, что ак калпак "заключает в себе глубокую национальную философию", и что этот головной убор до сих пор популярен в Киргизии. В ведомство подчеркнули, что "в последнее время наблюдаются случаи проявления неуважения к национальному головному убору".
Ак калпак – киргизский национальный головной убор из войлока. С 2011 года в республике отмечается День ак калпака. Недавно депутаты парламента Киргизии предложили законодательно обязать чиновников надевать ак калпак на официальные встречи.
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