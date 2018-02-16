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В мире

Эксперт: иск Киева о нарушениях Россией морского права не имеет перспектив

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Февраль 2018 (59)
17:5916.02.2018
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© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге. Архивное фотоМеждународный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
© AP Photo / Mike Corder

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Иск Киева против России о защите прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе в рамках Конвенции ООН по морскому праву в Гаагский суд бесперспективен, считает политолог, глава экспертного совета при главе Крыма Сергей Михеев.

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что такой иск будет подан в понедельник.

"Перспектив у исков нет, на мой взгляд… В Киеве появилось большое количество консультантов — европейцев и американцев, которые стимулируют иски от Украины к РФ. Но главное то, что той цели, которую они хотят добиться, они добиться не смогут", — сказал Михеев в эфире радиостанции "Вести ФМ".

России стоит подумать, оставаться ли в юрисдикции этого международного суда, считает эксперт. Последние 30 лет принимаемые судом решения никак не отвечают интересам России, а до этого — и СССР, решения суда ангажированы, считает Михеев, чем и намерена воспользоваться украинская сторона.

Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Потом локти будут кусать. Киев отказался от военной техники из Крыма
"Нам нужно действовать по-своему, независимо от того, соответствует это чему-то или не соответствует. Понятно, что они (власти Киева) будут подавать иски. Они обещали это делать. Они когда-то грозились иском в целом за Крым, хотели оценить в какую-то сумму. Но потом решили, что это нехорошо, получается, вроде как они продают Крым", — сказал Михеев.

Украина 14 сентября 2016 года инициировала арбитражное производство против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Постоянная палата третейского суда в Гааге опубликовала ранее документы, согласно которым Украине был дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска.

По данным МИД Украины, иск касается якобы имевшего место нарушения права Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, который отошел РФ после вхождения полуострова в ее состав. Также Украина будет апеллировать в иске к тому, что строительство моста через Керченский пролив и "неконтролируемая", по мнению Киева, добыча газа российской стороной якобы наносят вред морской среде.

Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Кое-кто за гранью разума". Политик о требовании Киева по кораблям в Крыму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти России при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права, и какие-либо дискуссии уже завершены.

Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг сообщил, что власти РФ пока не приняли окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Украиной.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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bumbak3
Российские чиновники, по некоторым данным, полагают, что позиции России по Одесскому месторождению слабы. Дело в том, что месторождение находится на 20 км ближе к Одессе, чем к берегу Крыма: в 130 км против 150 км (крымский поселок Черноморское).
«Если разграничение экономических зон в акватории Черного моря будет осуществлено по срединной линии, спорное месторождение окажется в зоне действия украинской юрисдикции, что позволит Украине на законных основаниях стать собственником ресурса».
Ранее СМИ сообщили, что власти РФ планируют остановить добычу нефти на Одесском газовом месторождении на шельфе Крыма. Решение связано с иском Украины к РФ в международном арбитраже о защите морских прав.
18:15
16.02.2018
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