Гутерреш заявил о необходимости давления на КНДР

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Давление на КНДР в связи с ядерными испытаниями было правильным, но оно не должно исключать дипломатических усилий в достижении мирного урегулирования на Корейском полуострове, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Давление было абсолютно правильным, но оно не должно исключать… дипломатических усилий", — сказал Гутерреш, добавив, что целью остается "мирное урегулирования конфликта на Корейском полуострове".

КНДР, объявив себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.