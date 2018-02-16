Левые в Перу попросили не пускать Трампа на "Саммит Америк"

МЕХИКО, 16 фев – РИА Новости. Оппозиционный политический альянс левых сил Перу "Широкий фронт" представил в конгресс страны предложение запретить президенту США Дональду Трампу участвовать в "Саммите Америк", который пройдет в Лиме 13-14 апреля.

Согласно опубликованному в сетях обращению к парламенту, оппозиционеры просят объявить Трампа персоной нон грата на перуанской земле и обращаются к МИД страны с просьбой не допустить его присутствия на саммите. Данный документ официально зарегистрирован во входящих за номером 5158.

В качестве причин, по которым пребывание Трампа является нежелательным, "Широкий фронт" называет, в частности, проведение им политики нарушения прав мигрантов, продолжение экономической блокады Кубы, осуществление финансовой блокады Венесуэлы, продление работы тюрьмы в Гуантанамо, а также признание Иерусалима столицей Израиля.

Пока Перу объявило о нежелательности приезда в страну на саммит только одного президента – Николаса Мадуро из Венесуэлы. В минувший вторник по итогам встречи министров иностранных дел "Группы Лимы" было выпущено заявление, согласно которому правительство Перу решило пересмотреть вопрос о приглашении Мадуро на "Саммит Америк".

Сам Мадуро заявил, что, несмотря на отзыв приглашения для участия в саммите, он намерен попасть в Лиму 13-14 апреля "по морю, воздуху или по земле".