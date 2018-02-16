Израиль сохранит за собой Голанские высоты, заявил Нетаньяху

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем заявил, что Израиль не допустит военного присутствия Ирана в Сирии, а также сохранит за собой Голанские высоты, сообщила канцелярия израильского премьера.

"Голанские высоты останутся под контролем Израиля", — приводит канцелярия слова израильского премьера. Встреча прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану укрепить военные позиции в Сирии, добавив, что его страна "будет работать над тем, чтобы они (иранцы) не строили свои базы в Сирии".

Израильский премьер также поблагодарил генсека за организацию обсуждения в Совете безопасности ООН вопроса удерживания движением ХАМАС тел израильских военных и гражданских лиц и выступил за продолжение работы по этому вопросу.

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