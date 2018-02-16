АТЦ СНГ оценит террористические угрозы Содружеству

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Антитеррористический центр государств-участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) проведет 20 февраля в подмосковном Одинцово совещание руководителей национальных антитеррористических структур, в ходе которого будут согласованы направления совместной работы по противодействию террористическим угрозам в Содружестве и на его внешних границах, сообщило в пятницу пресс-бюро АТЦ СНГ.

В совещании планируется участие делегаций органов безопасности и специальных служб стран СНГ, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества Содружества, международных организаций, представителей органов исполнительной власти РФ, уточнили в пресс-бюро.

"Двадцатого февраля 2018 года АТЦ СНГ проведет в Одинцово Московской области XI совещание руководителей национальных антитеррористических центров государств-участников СНГ по теме: "Актуальные направления сотрудничества компетентных органов государств-участников СНГ в области борьбы с терроризмом", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что на совещание внесут вопросы оценки террористических угроз на современном этапе. В частности, будут обсуждаться прогноз развития обстановки в условиях трансформации глобальной террористической опасности в сирийско-иракской зоне; вероятностные оценки смещения сферы интересов международных террористических организаций в другие регионы мира; возможные формы террористических проявлений на внешних границах стран СНГ.

Участники совещания также наметят направления взаимодействия компетентных органов государств Содружества по обеспечению безопасности в условиях возвращения в страны имеющих боевой опыт членов интернациональных террористических группировок, добавили в пресс-бюро.

По данным АТЦ, особое внимание в ходе встречи в Подмосковье уделят вопросам подготовки совместного антитеррористического учения в формате СНГ, запланированного на этот год.