Украине выгодно максимальное обострение ситуации, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего призвал не обольщаться в случае наложения вето со стороны президента Украины Петра Порошенко на закон о реинтеграции Донбасса.

Верховная рада Украины 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" зарегистрировали постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление. Парламент Украины отказался отменить закон. Восьмого февраля спикер Рады Андрей Парубий подписал его и направил на подпись Порошенко. Закон должен вступить в силу после его подписания президентом.

"Всего лишь 15 дней законодательством (Украины) предусмотрено для того, чтобы этот закон был подписан и опубликован и соответственно вступил в силу, либо на то, чтобы президент Украины наложил вето на этот закон и возвратил его на доработку", — сказал Дейнего.

Он не исключил, что президент Украины наложит вето на закон о реинтеграции в настоящем виде, однако предположил, что основные замечания могут быть только в сфере нарушений данным законом гуманитарного права, которые не коснутся ключевых для Донбасса вопросов.

"Что касается возможного варианта вето, здесь тоже не следует обольщаться. Если последует какое-то вето от Порошенко, это явно будет отработка тех задач, которые были поставлены Парламентской ассамблеей Совета Европы, где речь шла о некоторых замечаниях по поводу нарушения этим законом гуманитарных прав. И я не думаю, что даже если такое вето будет, то оно распространится на вопросы, которые являются ключевыми для Донбасса", – сказал Дейнего.

Ключевыми он определил вопрос особого статуса, мирного урегулирования, снятия блокад и другие, которые являются "составляющей частью Комплекса мер и необходимыми для разрешения конфликта на Донбассе путем переговоров в мирной плоскости".

"Боюсь, что даже в случае задачи по доработке этого проекта тезис о том, что территория Донбасса оккупирована, и о том, что здесь действуют оккупационные власти…, маловероятно, что будет заменен на некую больше соответствующую действительности формулировку. Украине выгодно максимальное обострение ситуации, в том числе и действия в военной плоскости четко указывают на это все", — подчеркнул Дейнего.