Украине выгодно максимальное обострение ситуации, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего призвал не обольщаться в случае наложения вето со стороны президента Украины Петра Порошенко на закон о реинтеграции Донбасса.
"Всего лишь 15 дней законодательством (Украины) предусмотрено для того, чтобы этот закон был подписан и опубликован и соответственно вступил в силу, либо на то, чтобы президент Украины наложил вето на этот закон и возвратил его на доработку", — сказал Дейнего.
Он не исключил, что президент Украины наложит вето на закон о реинтеграции в настоящем виде, однако предположил, что основные замечания могут быть только в сфере нарушений данным законом гуманитарного права, которые не коснутся ключевых для Донбасса вопросов.
Ключевыми он определил вопрос особого статуса, мирного урегулирования, снятия блокад и другие, которые являются "составляющей частью Комплекса мер и необходимыми для разрешения конфликта на Донбассе путем переговоров в мирной плоскости".
"Боюсь, что даже в случае задачи по доработке этого проекта тезис о том, что территория Донбасса оккупирована, и о том, что здесь действуют оккупационные власти…, маловероятно, что будет заменен на некую больше соответствующую действительности формулировку. Украине выгодно максимальное обострение ситуации, в том числе и действия в военной плоскости четко указывают на это все", — подчеркнул Дейнего.