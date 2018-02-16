Кабмин Украины предложил Раде расширить перечень санкций против России

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Кабмин Украины предложил Верховной раде расширить перечень санкций и дополнить его правом запрещать использование на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств из РФ, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Рады.
"Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности введения секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрету или ограничению использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций разработанного (изготовленного) субъектами хозяйствования государства-агрессора, к которой применены санкции", — говорится в проекте закона. В законопроекте указано, что сейчас на законодательном уровне введение секторальных санкций не урегулировано.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Весной 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.