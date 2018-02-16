Москалькова посетовала на немотивированные решения ЕСПЧ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетовала на немотивированные решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Ну и, наконец, в рамках реформы, которая проводится ЕСПЧ, просили бы вас особенно обратить внимание сообщества Европейского суда по правам человека на непрозрачность очереди, на то, что люди не понимают, почему коммуницируют или отказывают им в этом решении, поскольку решения ЕСПЧ не мотивированы и не обоснованы", — сказала Москалькова на заседании коллегии министерства юстиции РФ об итогах его деятельности за 2017 год и задачах на 2018 год.