"Евросоюз продолжать использовать строгий режим санкций против КНДР"

БРЮССЕЛЬ, 16 фев — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз намерен продолжать использовать строгий режим санкций в отношении КНДР, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Софии, трансляция которой велась службами ЕК.

"У нас есть очень строгий режим санкций в отношении КНДР, и он продолжится", — сказала она.

Евросоюз в октябре усилил автономные санкции против КНДР, полностью запретив поставки и приобретение у Северной Кореи нефти и ее транзит через территорию ЕС, а также инвестиции в предприятия КНДР и создание СП с Северной Кореей. Кроме того, Евросоюз ввел дополнительные санкции против КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН. Санкции значительно ограничивают экспортные и импортные возможности Пхеньяна, резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.