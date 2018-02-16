В Госдуме рассказали, кто дестабилизирует ситуацию на Украине

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дестабилизацию Украины успешно проводят не российские хакеры, а украинские власти, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В четверг Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и в ряде других стран в июне 2017 года. Днем ранее аналогичные обвинения в адрес России выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад. В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.

"Дестабилизацию Украины успешно проводят не российские военные хакеры, на чем настаивают наши западные оппоненты, а сами так называемые украинские власти… Нынешний киевский режим демонстрирует самую разрушительную внутреннюю и внешнюю политику, способную уничтожить государство и окончательно превратить страну в марионетку, не имеющую ни прав, ни экономики. Для этого не понадобятся кибервирусы, украинские власти с суицидальными рвением убивают свою страну и народ", — заявил Железняк, слова которого приводит его пресс-служба.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.