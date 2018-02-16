Минфин Белоруссии считает благоприятной ситуацию для размещения евробондов

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Заместитель министра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что складывается благоприятная ситуация для размещения республикой еврооблигаций.

Белоруссия с 15 февраля начала road show еврооблигаций. Встречи с инвесторами пройдут в США и Лондоне, по их итогам республика может разместить бумаги с погашением через 10-12 лет в зависимости от рыночных условий. Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.

"С учетом того, что в прошлом году мы провели много встреч с инвесторами… нам кажется, что сейчас благоприятная ситуация, чтобы это (разместить евробонды – ред.) сделать", — сказал Селиверстов журналистам в пятницу в Минске.

Он подчеркнул, что Минфин не комментирует вероятные условия размещения и объемы заранее. "Наши коллеги сейчас находятся в США, будут в Лондоне… Дальнейшие вопросы будут рассматриваться исходя из конъюнктуры. Называть условия до организации торгов преждевременно", — сказал замминистра.

Он также выразил надежду на более благоприятные условия по сравнению с предыдущим размещением, в том числе благодаря улучшению позиций Белоруссии в международных кредитных рейтингах. "Все-таки и те бумаги, которые мы выпускали раньше, сейчас торгуются… менее для нас дорогие, чем когда выпускали", — отметил замминистра.

В феврале министр финансов Владимир Амарин сообщил, что Белоруссия планирует разместить евробонды на 600 миллионов долларов в первом полугодии 2018 года.

Сейчас в обращении находятся два выпуска еврооблигаций Белоруссии, размещенных в 2017 году: на сумму 800 миллионов долларов со сроком погашения в 2023 году и на сумму 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2027 году. До этого страна осуществила два выпуска евробондов — в 2010 году и 2011 году — на общую сумму 1,8 миллиарда долларов, которые уже погашены.