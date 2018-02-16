Временно отстраненный с поста мэра Кишинева Киртоакэ отказался от должности

КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Отстраненный на время следствия с поста мэра Кишинева Дорин Киртоакэ заявил в пятницу на пресс-конференции об отказе от должности главы молдавской столицы.
"Решил отказаться от должности мэра Кишинева в знак протеста того, что происходит в столице, а также против обвинений в мой адрес", — сказал Киртоакэ.
Он заявил, что выборы в столице республики должны состояться 20 мая.
Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимал пост мэра Кишинева третий срок, то есть десять лет подряд. Его мандат должен был закончиться в 2019 году.
В ноябре по решению суда Киртоакэ перевели под судебный контроль – ему не разрешено выезжать из страны. Также в ноябре в Кишиневе организовали референдум по вопросу отстранения Киртоакэ с должности мэра столицы Молдавии. Однако плебисцит не был признан состоявшимся из-за низкой явки.
На этой неделе мэр города Бельцы, второго по величине в Молдавии после Кишинева, лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый подал в отставку с поста руководителя городской администрации. Муниципальный совет города уже принял к сведению заявление Усатого.