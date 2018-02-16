Временно отстраненный с поста мэра Кишинева Киртоакэ отказался от должности

КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Отстраненный на время следствия с поста мэра Кишинева Дорин Киртоакэ заявил в пятницу на пресс-конференции об отказе от должности главы молдавской столицы.

"Решил отказаться от должности мэра Кишинева в знак протеста того, что происходит в столице, а также против обвинений в мой адрес", — сказал Киртоакэ.

Он заявил, что выборы в столице республики должны состояться 20 мая.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимал пост мэра Кишинева третий срок, то есть десять лет подряд. Его мандат должен был закончиться в 2019 году.

Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая 2017 года по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации.

В ноябре по решению суда Киртоакэ перевели под судебный контроль – ему не разрешено выезжать из страны. Также в ноябре в Кишиневе организовали референдум по вопросу отстранения Киртоакэ с должности мэра столицы Молдавии. Однако плебисцит не был признан состоявшимся из-за низкой явки.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.

На этой неделе мэр города Бельцы, второго по величине в Молдавии после Кишинева, лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый подал в отставку с поста руководителя городской администрации. Муниципальный совет города уже принял к сведению заявление Усатого.