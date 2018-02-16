Глава Лигурии оценил перспективы российско-итальянских отношений

РИМ, 16 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Россия является основным партнером Европы, а российско-итальянские отношения имеют стратегический характер, считает президент североитальянской области Лигурия Джованни Тоти.

"Россия – это основной партнер для Европы и Лигурии. Санкции в отношении этой евроазиатской страны обнаружили свою полную контрпродуктивность, причем не только с экономической точки зрения, но и на дипломатическом фронте", — заявил известный политик в ходе российско-итальянского семинара, посвященного развитию деловых связей с Лигурией, который в пятницу проходит в Генуе.

"Это уже второй подобный форум, в организации которого участвует наша область. Он подтверждает, что отношения между Италией и Россией являются стратегическими. Мы убеждены в том, что у российских инвесторов могут существовать интересы в нашем регионе, прежде всего, связанные с такими отраслями, как промышленность, научные исследования и развитие, не говоря уже о туризме", — отметил президент Лигурии.

Как сообщили РИА Новости организаторы семинара, в ходе первого заседания форума были обнародованы данные, которые убедительно свидетельствуют том, что, несмотря на антироссийские санкции ЕС, торгово-экономические отношения между Лигурией и Россией в последнее время развиваются весьма активно. Так, за первые девять месяцев прошлого года объем экспорта из этой итальянской области в РФ увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг 96 миллионов евро.

"Резкий рывок лигурийского экспорта в Россию подтверждает изменение тенденции, наблюдающееся по всей Италии. Предприниматели проявили мужество, идя впереди политики и утверждая стратегический характер рынка такой страны, как Россия, даже в неблагоприятном контексте, который создают кризис и санкции", — заявил на семинаре председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико, который отметил особую важность "дипломатии по линии бизнеса и областей".

В ходе семинара в Генуе обсуждаются перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в таких областях, как промышленность, инновации, передовые технологии, развитие инфраструктуры и туризм.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.