Эксперт предположил, как долго США будут навязывать России гонку вооружений

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США своими действиями как минимум до середины 2020-х годов будут стремиться втянуть Россию в гонку вооружений, считает заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Я думаю, что где-то до середины 2020-х годов эта политика США будет продолжена, вне зависимости от того, кто будет президентом (США)", — сказал Евсеев в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

"США пытаются спровоцировать гонку вооружений, но мы реагируем на нее путем принятия тех мер, которые не являются прямыми (ответными). Получается, что если мы будем реагировать напрямую, то мы просто втянемся в гонку вооружений", — добавил он.

По его словам, было бы наивно считать, что если США и НАТО будут усиливать свой военный потенциал, то Россия не будет тратить деньги на ответ. При этом Евсеев полагает, что Москва должна отвечать на действия Вашингтона и его союзников не симметрично.

Пентагон ранее обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

Кроме этого, министерство обороны США рассчитывает в разы увеличить закупку артиллерийских снарядов, в том числе для пополнения складов в Европе в рамках "сдерживания России", такие планы заложены в проекте оборонного бюджета страны на 2019 финансовый год, который был внесен в конгресс администрацией США.

Европейская инициатива по сдерживанию (European Deterrence Initiative) была принята США и странами НАТО после событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины для "сдерживания агрессивных действий России" и "обеспечения гарантий" европейским союзникам. В рамках этой доктрины страны НАТО приступили к наращиванию войск и военной инфраструктуры у границ России.