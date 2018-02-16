Богданов и посол Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в пятницу провел встречу с послом Кувейта в РФ Абдулазизом аль-Адвани, на которой стороны обсудили развитие сотрудничества Москвы и Эль-Кувейта, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам дальнейшего развития взаимовыгодного российско-кувейтского многопланового сотрудничества, а также ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с упором на складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг неё и палестинскую проблематику, в том числе с учетом председательства Кувейта в СБ ООН в феврале", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.