В Южной Каролине задержали человека, грозившего стрельбой в школах

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Полиция американского штата Южная Каролина задержала человека, опубликовавшего пост с угрозой стрельбы в школах, сообщается в пресс-релизе полиции.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом. Он остается под арестом без права освобождения под залог.

Как говорится в документе, в соцсетях появился пост с названием "Флорида Раунд 2" и изображением мужчины в маске с огнестрельным оружием в руках. Пост быстро распространился в интернете, к нему была добавлена надпись с предупреждением для детей не ходить в ряд школ на юге Флориды. Полиция округа Броуард исследовала источник поста, после чего полиция штата Южная Каролина задержала его автора.

"Мы расследовали источник, и автор первоначального поста был арестован местными властями в Южной Каролине", — говорится в пресс-релизе управления шерифа округа Броуард штата Флорида, опубликованном в Twitter.

В документе сообщается, что посты были изучены на предмет нарушения закона и угрозы общественной безопасности. Полиция предупреждает, что любой пост, который несет в себе угрозу, должен быть передан правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Полиция округа Броуард также заявила о совместной работе со школами округа, государственными и федеральными властями, чтобы обеспечить безопасность жителей округа.