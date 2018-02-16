Президент Литвы пугает Европу российскими "Искандерами"

ВИЛЬНЮС, 15 фев – РИА Новости. "Российская угроза" затрагивает половину Европы, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом, как сообщает Sputnik Литва, политик рассказала в интервью польским СМИ.

Давая оценку угрозам безопасности республики, Грибаускайте напомнила, что в 2017 году вблизи литовских границ Россия проводила учения "Запад-2017". По словам президента, это были "агрессивные наступательные маневры".

"Они (учения "Запад-2017". — Sputnik) продемонстрировали готовность России концентрировать большой военный потенциал на нашей границе — не только литовской, но и всех стран Балтии. Учения "Запад-2017" также показали, что Россия в течение 48 часов готова развернуть атаку через границу со странами НАТО: в странах Балтии, Польше и даже арктическом регионе", — поведала она.

После размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в Калининградской области "российская угроза" стала затрагивать уже половину столиц Европы, утверждает литовский президент.

По мнению Грибаускайте, Литва уже сейчас является "объектом своего рода непосредственной атаки".Президент пояснила, что имеет в виду кибератаки, якобы совершенные Россией, а также ее влияние в информационном поле.

"Только в прошлом году в Литве было 50 тысяч кибератак. Мы являемся свидетелями информационных атак, вмешательства в нашу политику, оказания определенного влияния в ряде СМИ. Поэтому с этой точки зрения мы уже очень сильно чувствуем, что в нетрадиционной сфере мы уже находимся в состоянии серьезной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией", — сообщила она.

В связи с размещением "Искандеров" Грибаускайте предлагает углубить реформу НАТО. В частности, как считает президент, необходимо ускорить принятие решений и обеспечить большую концентрацию войск НАТО в балтийском регионе.

По словам Грибаускайте, "несмотря на то, что военные угрозы в ближайшем будущем менее возможны, учитывая непредсказуемость этой страны (России. — Sputnik), лучше ничего не загадывать, а быть готовым ко всему".

В январе неизвестные взломали литовский новостной портал tv3.lt. Его главный редактор Артурас Анужис обвинил в этом "российских хакеров", не предоставив, однако, никаких доказательств.

Страны Запада не раз голословно обвиняли Москву в кибершпионаже и хакерских атаках. До сих пор не утихает скандал по поводу "вмешательства России" в президентские выборы в США, на которых победил Дональд Трамп.

Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.

В начале февраля Россия подтвердила, что разместила ОТРК "Искандер" в Калининградской области. Ракетные комплексы способны наносить удары на расстояние до 500 километров.

В Пентагоне отреагировали на это, заявив, что Россия не нарушила двусторонних договоренностей. Вместе с тем, по мнению американского военного ведомства, появление ракетных комплексов в Калининградской области носит дестабилизирующий характер, учитывая возможности "Искандеров" и их близость к союзникам НАТО.

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