Верховный суд Украины перенес рассмотрение иска Саакашвили

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Верховный суд Украины перенес рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по обжалованию лишения его украинского гражданства до рассмотрения заявления защиты об отводе судей, о дате следующего заседания сообщат позже, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пятницу Верховный суд продолжил рассмотрение иска политика о лишении его гражданства Украины.

В ходе судебного заседания адвокаты Саакашвили выразили недоверие коллегии судей по делу, потребовав ее отвода. По их мнению, при назначении состава суда могло произойти вмешательство в автоматизированную систему распределения дел.

"Для решения вопроса об отводе судей передать заявление об отводе на автоматизированное распределение дел для определения судьи, который будет рассматривать это заявление. Остановить производство по делу до решения заявления об отводе состава суда", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.