Генштаб Турции подтвердил крушение учебного военного самолета

АНКАРА, 16 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Генштаб Турции подтвердил катастрофу учебного военного самолета SF-260D в районе Чигли турецкой провинции Измир, где погибли двое пилотов.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что самолет, совершавший учебно-тренировочный полет, потерпел катастрофу сразу после взлета в районе авиабазы в Чигли.

"16 февраля учебный самолет ВВС Турции SF-260D с двумя пилотами на борту взлетел с авиабазы в районе Чигли (Измир) с целью совершения учебно-тренировочного полета. В 10.26 (мск) он исчез с радаров. Обломки самолета и тела двух пилотов были обнаружены в трех километрах от авиабазы", — говорится в заявлении генштаба.

Отмечается, что начато расследование причин катастрофы.