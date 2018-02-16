Украинские "Вести" заявили, что их промоутеры подверглись нападению в Киеве

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украинский медиахолдинг "Вести" заявил в пятницу, что его промоутеры подверглись нападению на двух станциях метро в Киеве.

На прошлой неделе редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей", опираясь на соответствующее решение суда. После этого АРМА передало помещения издания управителю. По данным АРМА, неизвестные люди в масках при содействии охраны бизнес-центра "Гулливер", в котором находится редакция "Вестей", ежедневно громят офис издания и блокируют его.

Как сообщается на сайте медиахолдинга, на станции метро "Дворец Спорта" в Киеве неизвестный облил краской девушку, которая раздавала газету "Вести", после чего скрылся. Печатная продукция также пострадала от краски. Через десять минут подобный инцидент произошел возле станции метро "Площадь Льва Толстого".

"Именно в этом номере, который испортили краской, было свежее расследование о тех людях, которые захватили офис редакции "Вестей" в БЦ "Гулливер". А сама станция метро находится от данного бизнес-центра буквально в нескольких метрах", — отмечается в сообщении "Вестей".

В среду главный редактор "Вестей" Оксана Омельченко сообщала, что журналистам медиахолдинга заблокировали вход на страницу "Вестей" в Facebоok, а на сайт осуществляются мощные кибератаки.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.