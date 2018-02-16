Подозреваемого в хищении мэра Одессы в горсовете встретили аплодисментами

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Депутаты Одесского горсовета в пятницу встретили аплодисментами мэра Геннадия Труханова, которого подозревают в хищении госсредств, передает местное издание "Таймер".

"Сессия Одесского горсовета 16 февраля началась с аплодисментов, которыми встречали мэра Геннадия Труханова, вернувшегося в город после отпуска, командировок и допроса в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины)", — говорится в сообщении.

Труханов поблагодарил депутатов за поддержку. "Мы будем работать на благо одесситов, потому что на нас люди возложили большие надежды, чтобы жить в комфортном городе. В рамках досудебного расследования идёт конструктивная работа с органами дознания. Мы все сотрудничаем со следствием и предоставляем все нужные документы. Ничего экстраординарного не происходит. Мы пройдём всю работу, отвечая на все вопросы", — цитирует мэра издание.

В среду украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил Труханова под поручительство депутата Верховной рады.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме по хищению средств из бюджета Одессы. По данным НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.