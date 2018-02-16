США осознают необходимость соблюдения ДСНВ, считают в Госдуме

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США осознают необходимость соблюдения ДСНВ, в их риторике звучит испуг в связи с ответными оборонительными шагами РФ, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) может быть продлен в 2021 году еще на пять лет, но при определенных условиях, говорится в материалах МИД, которые находятся в распоряжении РИА Новости.

"Конечно, шанс есть того, что США все-таки пойдут по этому пути, потому что сегодня в их заявлениях звучит некоторая риторика испуга, напуганности в связи с тем, что мы тоже предпринимаем ряд шагов в противовес их наступательным действиям. Наши шаги носят оборонительный характер… Я думаю, что они осознают необходимость соблюдения договора о СНВ", — сказал Швыткин.