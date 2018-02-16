Рейтинг немецких социал-демократов упал до рекордно низкого показателя

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) опустился до рекордно низкого показателя и теперь всего на один пункт выше рейтинга правой "Альтернативы для Германии", свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.
Во вторник Мартин Шульц объявил, что немедленно покидает пост главы СДПГ, и предложил его главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес. По информации журнала Spiegel, пост временного главы партии до выборов нового председателя 22 апреля будет занимать первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.
Большинство участников опроса (78%) назвали правильным решение Мартина Шульца покинуть пост главы СДПГ, 14% высказались против этого шага. Что касается кандидатуры Налес на пост нового председателя СДПГ, 33% считают, что она сможет вновь объединить партию и способствовать ее продвижению, 47% придерживаются мнения, что она на это не способна.
Телефонный опрос проводился с 13 по 15 февраля. В нем приняли участие 1001 человек.