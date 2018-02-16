В Колумбии рассказал о подготовке нападения повстанцами АНО

МЕХИКО, 16 фев – РИА Новости. Министр обороны Колумбии Луис Карлос Вильегас заявил в четверг, что повстанцы из Армии национального освобождения (АНО) готовят свои нападения с территории Венесуэлы, и анонсировал ряд встреч по этому вопросу.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, однако сейчас они приостановлены после ряда нападений на полицейские участки.

"Наш призыв имеет целью участие Венесуэлы в нашей озабоченности тем, что АНО планирует и исполняет свои атаки на колумбийскую территорию с венесуэльской территории как на границе (штатов) Норте-де-Сантандер, так и Арауки", — приводит канал Globovision заявление Вильегаса.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что Колумбия планирует бомбардировки и вторжение, подчеркнув, что венесуэльская армия и народ этого никогда не допустят. Главнокомандующий колумбийскими вооруженными силами генерал Альберто Мехия опроверг заявление относительно якобы имеющихся у Колумбии планах нападения на соседнюю страну.