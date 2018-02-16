Белый дом подтвердил подготовку встречи Трампа с президентом Мексики

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом подтвердил в четверг подготовку встречи президента США Дональда Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето по итогам консультаций с участием ряда министров двух стран, состоявшихся накануне в Вашингтоне.

"Обе делегации рассчитывают в ближайшее время организовать встречу, которая предоставит президентам Дональду Трампу и Энрике Пенье Ньето возможность изучить достигнутый прогресс (на переговорах — ред.) и обсудить различные открытые вопросы по продвижению отношений между Соединенными Штатами и Мексикой", — говорится в сообщении Белого дома.

На встрече в Вашингтоне шла речь о заключении соглашений по ряду вопросов, включая экономическое сотрудничество и торговлю, безопасность, правоохранительные вопросы, энергетику, региональные инициативы и иммиграцию, уточнили в Белом доме.

Со стороны США в переговорах принимали участие министр труда Александер Акоста, министр энергетики Рик Перри, министр торговли Уилбур России, советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, советник и зять президента США Джаред Кушнер, глава таможенно-пограничного управления США Кевин Макалинан и представитель госдепартамента Брайан Хук.

С мексиканской стороны принимали участие министр иностранных дел Луис Видегарай и другие официальные лица. Видегарай также встретился в Вашингтоне с вице-президентом Майком Пенсом и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Между США и Мексикой сохраняются ряд серьезных разногласий, в том числе по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Также президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой и заставить мексиканцев заплатить за нее, что вызвало крайне негативные отклики в соседней стране.