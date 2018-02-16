СМИ: Бэннон более 20 часов отвечал на вопросы по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Эск-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в общей сложности более 20 часов отвечал на вопросы спецпрокурора по "российскому вмешательству" на этой неделе, сообщает телеканал NBC.

Как сообщает телеканал, Бэннон встретился с командой спецпокурора Мюллера несколько раз, в общей сложности, он отвечал на вопросы около 20 часов.

В четверг экс-советник президента также принял участие в закрытых слушаниях в комитете по развдеке палаты представителей конгресса, который также раследует вменяемое России вмешательство в выборы и предполагаемый сговор предвыборной команды трампа с Москвой. Как сообщил член комитета Адам Шифф, по итогам слушаний, Бэннон отказался отвечать на вопросы членов комитета в полном объеме. По словам Шиффа, Бэннон отказался говорить о периоде после победы президента на выборах, а также после своей отставки. Законодатель рассказал, что Бэннон сообщил членам комитета, что уполномочен дать ответы лишь на 25 вопросов, предварительно утвержденных Белым домом, и отвечал на них исключительно отрицательно.

Бэннон занимал должность старшего советника Белого дома по стратегическим вопросам в январе-августе 2017 года. В последние недели президент Трамп публично поссорился с Бэнноном, заявив, что тот "потерял рассудок". Поводом послужили интервью Бэннона для книги о президентстве Трампа, в которой администрация предстала в нелестном свете.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".