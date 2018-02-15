В ДНР готовы отразить силовой захват территории в случае нападения

ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы отразить возможный силовой захват территорий республики, заявил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.
"Сейчас Украина создает юридическую платформу для легализации агрессии против народа Донбасса, фактически – ищет оправдание для своих противоправных действий…. Секретарь СНБО Александр Турчинов не скрывает возможного силового захвата ДНР и ЛНР в ближайшее время. Наш ответ на подобные действия Киева – полная боевая готовность", — заявил Костенко.
Представитель руководства ДНР пояснил, что в частях и подразделениях выработана стратегия по оперативному отражению любых наступательных действий.