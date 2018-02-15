В ДНР готовы отразить силовой захват территории в случае нападения

ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы отразить возможный силовой захват территорий республики, заявил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооруженного освобождения" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже полпред ДНР на переговорах по Украине в Минске Денис Пушилин заявил об активной подготовке украинских силовиков к наступательным действиям в Донбассе.

"Сейчас Украина создает юридическую платформу для легализации агрессии против народа Донбасса, фактически – ищет оправдание для своих противоправных действий…. Секретарь СНБО Александр Турчинов не скрывает возможного силового захвата ДНР и ЛНР в ближайшее время. Наш ответ на подобные действия Киева – полная боевая готовность", — заявил Костенко.

Представитель руководства ДНР пояснил, что в частях и подразделениях выработана стратегия по оперативному отражению любых наступательных действий.