Киев обвинил российские самолеты в максимальном приближении к границе

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Командование воздушных сил ВС Украины заявляет, что российские самолеты в четверг максимально приблизились к восточной границе страны, а с территории Крыма отрабатывали "условные пуски крылатых ракет в направлении Украины".

"Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороне вооруженных сил Украины силами и средствами воздушных сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушных компонентов воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточной воздушной границы Украины", — говорится в сообщении командования в Facebook.

В Киеве утверждают, что российская авиация "осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения".

Кроме того, по данным украинского командования, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ пролетела в воздушном пространстве Крыма и "отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины".

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.