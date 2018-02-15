На Украине суд продлил срок ареста журналисту Муравицкому

Суд над журналистом В. Муравицким в Житомире

Суд над журналистом В. Муравицким в Житомире

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Королёвский районный суд Житомира продлил до 15 апреля арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Андрей Гожый.

Новый состав коллегии судей в четверг продолжил рассмотрение дела против журналиста.

"Суд продлил меру пресечения Василию на два месяца, до 15 апреля", — заявил Гожый.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

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