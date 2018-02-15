В Латвии медиков увольняют из-за плохого знания госязыка

РИГА, 15 фев – РИА Новости. В 2017 году за недостаточные знания государственного языка были уволено несколько медиков. Об этом в эфире Латвийского телевидения рассказал председатель Общества больниц республики Евгений Калейс.

Он уточнил, что медики были уволены на основании решений Центра государственного языка (ЦГЯ). На недостаточные знания медицинскими работниками латышского пожаловались пациенты. В основном, по словам Калейса, по этой причине от работы отстраняются медицинские сестры.

Как отмечает Sputnik Латвия, нередко возникает и обратная ситуация, когда врачи возмущены недостаточным знанием госязыка пациентами. Так, в ноябре кардиолог Дубултской поликлиники внес в медицинскую выписку отметку nesaprot valodu ("не понимает по-латышски"). Большой резонанс вызвал случай, когда врач-невролог в детской больнице Латвии назвал "двоечницей" русскую девочку с ограниченными возможностями, которая пришла к нему на прием и не знала латышского языка.

В конце января ЦГЯ запустил новое приложение "Друг языка". Любой пользователь теперь может отослать извещение о нарушении языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского. К жалобе или похвале можно прикрепить фотоснимки и видео. Анонимные жалобы посылать нельзя: для того, чтобы получить возможность отсылать сообщения, сперва следует подтвердить свою личность через аккаунт в Google, Facebook или Draugiem.lv.

Приложение уже вызвало негативную реакцию со стороны русскоязычных жителей Латвии. В соцсетях начали распространять призывы жаловаться на приложение, пытаясь добиться его блокировки в Google Play Store.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия