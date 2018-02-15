Лукашенко рассказал, как в детстве зашивал футбольные мячи по ночам

МИНСК, 15 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей любви к футболу и подверг жесткой критике выступление национальной сборной, сообщает Sputnik Беларусь.

В четверг глава государства заслушал доклад о вопросах подготовки тренерских кадров и развития детско-юношеского футбола. На заседании присутствовали председатель правления Банка развития Белоруссии, председатель Белорусской федерации футбола (АБФФ) Сергей Румас, его заместитель Юрий Курбыко, а также авторитетные белорусские тренеры — Сергей Боровский, Эдуард Малофеев и Людас Румбутис.

В ходе встречи белорусский лидер рассказал о своей сильной любви к футболу в молодые годы. По словам Лукашенко, он болел за этот вид спорта, старался в него играть. Президент признался, что дело доходило до того, что по ночам ему приходилось зашивать мячи, так как купить новые не было возможности.

"Если бы так спортсмены относились к спорту, мы бы чемпионами мира были. Кто у нас так относится сегодня? И я не один тогда таким был, такие времена были", — сказал Лукашенко.

Президент заявил, что тренерам должно быть стыдно за состояние футбола в стране. Он подчеркнул, что государство делает все для развития игры номер один. Лукашенко заметил, что Румас – успешный руководитель банка и председатель АБФФ – провалил работу в этом направлении.

Он добавил, что неудачно выступает не только основная дружина Белоруссии, но и молодежные сборные.

"Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо", — констатировал президент.

Лукашенко вспомнил, что раньше белорусские футболисты были легендами.

"Где оно все сейчас? Его нет, потому что нет тренера — нет спорта. Да и организовывать надо и спрашивать: сколько ты выкристаллизовал в обществе таких мальчишек, в школьном возрасте?" — сказал президент.

Опытный тренер, уверен глава государства, может разглядеть будущего спортсмена в ребенке. Но этого недостаточно – затем с ребенком надо работать, тренировать его, и будет толк.

"Вот чего нам не хватает", — подытожил Лукашенко.

Белорусский лидер предложил реорганизовать АБФФ.

"Надо найти толковых людей, создать хорошую федерацию, которая будет помогать, контролировать, поддерживать, и взять на контроль тренеров", — поставил задачу он.

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