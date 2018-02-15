Лукашенко рассказал, как в детстве зашивал футбольные мячи по ночам

МИНСК, 15 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей любви к футболу и подверг жесткой критике выступление национальной сборной, сообщает Sputnik Беларусь.
В ходе встречи белорусский лидер рассказал о своей сильной любви к футболу в молодые годы. По словам Лукашенко, он болел за этот вид спорта, старался в него играть. Президент признался, что дело доходило до того, что по ночам ему приходилось зашивать мячи, так как купить новые не было возможности.
"Если бы так спортсмены относились к спорту, мы бы чемпионами мира были. Кто у нас так относится сегодня? И я не один тогда таким был, такие времена были", — сказал Лукашенко.
Президент заявил, что тренерам должно быть стыдно за состояние футбола в стране. Он подчеркнул, что государство делает все для развития игры номер один. Лукашенко заметил, что Румас – успешный руководитель банка и председатель АБФФ – провалил работу в этом направлении.
Он добавил, что неудачно выступает не только основная дружина Белоруссии, но и молодежные сборные.
"Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо", — констатировал президент.
Лукашенко вспомнил, что раньше белорусские футболисты были легендами.
Опытный тренер, уверен глава государства, может разглядеть будущего спортсмена в ребенке. Но этого недостаточно – затем с ребенком надо работать, тренировать его, и будет толк.
"Вот чего нам не хватает", — подытожил Лукашенко.
Белорусский лидер предложил реорганизовать АБФФ.
"Надо найти толковых людей, создать хорошую федерацию, которая будет помогать, контролировать, поддерживать, и взять на контроль тренеров", — поставил задачу он.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>